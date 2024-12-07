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  3. THY son dakika açıkladı! Biletlerinizi kontrol edin: O, ülkeye uçak seferleri iptal edildi!

THY son dakika açıkladı! Biletlerinizi kontrol edin: O, ülkeye uçak seferleri iptal edildi!

THY son dakika açıkladı! O, ülkeye uçak seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi: İşte detaylar...

THY son dakika açıkladı! Biletlerinizi kontrol edin: O, ülkeye uçak seferleri iptal edildi!
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THY son dakika açıkladı! O, ülkeye uçak seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi: İşte detaylar...

Türk Hava Yollarının (THY), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’e bu akşam ve yarın yapmayı planladığı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

THY son dakika açıkladı! Biletlerinizi kontrol edin: O, ülkeye uçak seferleri iptal edildi!

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasına göre, THY'nin bu akşam saat 18.05’te İstanbul Havalimanı'ndan Bişkek'e "TK 346" sefer sayılı uçuşu ile yarın düzenlenmesi planlanan "TK 347" sefer sayılı Bişkek-İstanbul uçuşu iptal oldu.

THY son dakika açıkladı! Biletlerinizi kontrol edin: O, ülkeye uçak seferleri iptal edildi!

Bişkek'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY’nin yarın planlanan "TK 344" sefer sayılı İstanbul-Bişkek ve "TK 345" sefer sayılı Bişkek-İstanbul uçuşları da yapılamayacak.

THY son dakika açıkladı! Biletlerinizi kontrol edin: O, ülkeye uçak seferleri iptal edildi!

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Kaynak:AA

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