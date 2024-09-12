Prim borcu olanları ilgilendiriyor! SGK son kez uyardı

Milyonlarca insan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına dair uyarıldı. Prim borcunu ödemeyenler yasal olarak takip edilecektir.

YAYINLAMA
Google News
Prim borcu olanları ilgilendiriyor! SGK son kez uyardı

Milyonlarca kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından prim borçları ile ilgili olarak uyarıldı. Genel Sağlık Sigortası (GSS), prim borçlarını ödemeyenler için SGK tarafından yasal takip başlatılacağını bildirdi.

SGK borcu olduğunu bilmeyen vatandaşlar duruma tepki gösterirken, mesajda borcunun olup olmadığını bilmeyenler için e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğini belirtti.

O sigarayı içenler çok üzülecek! yabancı isimli sigara fiyatlarına zam geldiO sigarayı içenler çok üzülecek! yabancı isimli sigara fiyatlarına zam geldi

Asgari ücret zammı netleşiyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?Asgari ücret zammı netleşiyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Motorine indirim var! 11 Eylül güncel akaryakıt fiyatlarıMotorine indirim var! 11 Eylül güncel akaryakıt fiyatları



Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu sorgulamak için e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi durumda yasal işlem başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız durumunda bu mesajı dikkate almamalısınız.

Prim Borçlarına Zam Var

SGK tarafından gönderilen mesaja ise milyonlarca insan tepki verdi. Uzun süredir bilinmeyen prim borçlarına yüksek gecikme zammı uygulanması nedeniyle yapılacak ödemelerin daha fazla olduğunu belirtti.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakanlık harekete geçti! Fiş almayan vatandaşa katmerli ceza yolda!
Bakanlık harekete geçti! Fiş almayan vatandaşa katmerli ceza yolda!
O sigarayı içenler çok üzülecek! yabancı isimli sigara fiyatlarına zam geldi
O sigarayı içenler çok üzülecek! yabancı isimli sigara fiyatlarına zam geldi
Kira ödemede yeni dönem! Bu sefer hem kiracıya, hem de ev sahibine ceza kesilecek!
Kira ödemede yeni dönem! Bu sefer hem kiracıya, hem de ev sahibine ceza kesilecek!
Sıfır araçlarda büyük indirim! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! İşte en uygun fiyatlı otomobiller...
Sıfır araçlarda büyük indirim! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! İşte en uygun fiyatlı otomobiller...
Son Haberler
Prim borcu olanları ilgilendiriyor! SGK son kez uyardı
Prim borcu olanları ilgilendiriyor! SGK son kez uyardı
Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili dehşete düşüren açıklama! Daha önce gördüm ama söylemem demişti!
Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili dehşete düşüren açıklama! Daha önce gördüm ama söylemem demişti!
'Dışarıdaki abi aileyi savundu'! 12 Eylül 2024 Perşembe gazete manşetleri
'Dışarıdaki abi aileyi savundu'! 12 Eylül 2024 Perşembe gazete manşetleri
Meteoroloji açıkladı! 12 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Meteoroloji açıkladı! 12 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Bütçenize iyi gelecek fiyatlar! Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürün fiyat listesini yayınladı
Bütçenize iyi gelecek fiyatlar! Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürün fiyat listesini yayınladı
Asgari ücret zammı netleşiyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı netleşiyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Çok Okunanlar
'Dışarıdaki abi aileyi savundu'! 12 Eylül 2024 Perşembe gazete manşetleri
'Dışarıdaki abi aileyi savundu'! 12 Eylül 2024 Perşembe gazete manşetleri
Meteoroloji açıkladı! 12 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Meteoroloji açıkladı! 12 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili dehşete düşüren açıklama! Daha önce gördüm ama söylemem demişti!
Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili dehşete düşüren açıklama! Daha önce gördüm ama söylemem demişti!
Bakanlık harekete geçti! Fiş almayan vatandaşa katmerli ceza yolda!
Bakanlık harekete geçti! Fiş almayan vatandaşa katmerli ceza yolda!
Tarih verildi! Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor
Tarih verildi! Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler geliyor
Alüminyumun Yaygın Kullanımı ve Sürdürülebilirlik
Alüminyumun Yaygın Kullanımı ve Sürdürülebilirlik
Yorumlananlar