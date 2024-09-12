Prim borcu olanları ilgilendiriyor! SGK son kez uyardı

Milyonlarca kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından prim borçları ile ilgili olarak uyarıldı. Genel Sağlık Sigortası (GSS), prim borçlarını ödemeyenler için SGK tarafından yasal takip başlatılacağını bildirdi.



SGK borcu olduğunu bilmeyen vatandaşlar duruma tepki gösterirken, mesajda borcunun olup olmadığını bilmeyenler için e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğini belirtti.

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Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu sorgulamak için e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi durumda yasal işlem başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız durumunda bu mesajı dikkate almamalısınız.

Prim Borçlarına Zam Var



SGK tarafından gönderilen mesaja ise milyonlarca insan tepki verdi. Uzun süredir bilinmeyen prim borçlarına yüksek gecikme zammı uygulanması nedeniyle yapılacak ödemelerin daha fazla olduğunu belirtti.