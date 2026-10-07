TFF'den karar çıktı: Bu hafta hakemleri atayacak kişi belli oldu, İşte Süper Lig'de 7. Hafta maçları...

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve ardından görevinden istifa etmesinin ardından Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemlerini belirleyecek isim belli oldu. 7. hafta karşılaşmalarının hakem atamalarını MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor ve yardımcıları yapacak.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve ardından görevinden istifa etmesinin ardından Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda hakem atamalarını yapacak isim belli oldu.

ATAMALARI ANTHONY TAYLOR YAPACAK

HT Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig'de bu hafta oynanacak 7. hafta maçlarının atamalarını MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yapacak. Anthony Taylor, yardımcılarıyla birlikte bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri belirleyecek.

GEÇİCİ MHK, KUPA MAÇLARINA ATAMA YAPTI

TFF, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından geçici MHK'yı belirlemiş ve geçici MHK, 6-7-8 Ekim'deki Türkiye Kupası maçlarının atamalarını gerçekleştirmişti. Öte yandan TFF, yeni MHK için de çalışmalarına devam ediyor.

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SÜPER LİG'DE 7. HAFTA MAÇLARI

-Galatasaray - Kasımpaşa

-Gençlerbirliği - Amedspor

-Samsunspor - Trabzonspor

-Alanyaspor - Erzurumspor

-Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

-Konyaspor - Başakşehir

-Gaziantep FK - Arca Çorum FK

-Beşiktaş - Kocaelispor

-Eyüpspor - Göztepe

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