Bartın, okul saldırısında hayatını kaybeden Eslem Sare'sini toprağa verdi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde dün başka bir okulda eğitim gören F.M.’nin (15) bıçakladığı ortaokul öğrencisi Eslem Sare Bulut (10), memleketi Bartın’ın Ulus ilçesinde toprağa verildi

MEMLEKETİ BARTIN'A GETİRİLDİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Eslem Sare Bulut’un cenazesi, memleketi Bartın’ın Ulus ilçesine getirildi.

Konuklu köyü Güvendik Mahallesi’ne götürülen Bulut için tören düzenlendi.

Köydeki cami önünde Kur’an-ı Kerim okunurken baba Feyzullah ve anne Şeyma Bulut güçlükle ayakta durabildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın psikososyal destek ekipleri aileyi teskin etmeye çalıştı.

Cenazeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş,

Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Eslem Sare Bulut, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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