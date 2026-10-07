Dünyanın en azılı suçlularındandı: “Babior” lakaplı Yuri Radulov, İstanbul'da yakalandı!

Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan hapis cezası çekerken şartlı tahliye sonrası kaçan suç örgütü elebaşı “Babior” lakaplı Yuri Radulov, İstanbul Fatih'te eşiyle yakalandı. Radulov'un üzerinde sahte kimlik bulundu, kendisi ve eşinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uluslararası alanda aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, geçmiş tarihlerde 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçlarını işleyen "Babior” lakaplı Yuri Radulov'un, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

EŞİ İLE GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat Şube Müdürlüğüyle yürütülen çalışmalar sonucu Radulov'un, Fatih'te saklandığı adres belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda Radulov ve eşi V.R. gözaltına alındı. Radulov'un üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

SINIR DIŞI EDİLECEK

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli ve eşinin sınır dışı edilmesine yönelik işlemler başlatıldı.Radulov'un, ülkesinde işlediği cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarına ilişkin hapis cezasını çekerken geçen yıl şartlı tahliye olduğu ve ülkesinden kaçtığı öğrenildi.

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