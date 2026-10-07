Başsavcılık harekete geçti: Berna Laçin'den skandal İzmir paylaşımı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla hazımsızlıklar başladı.

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklinde paylaşım yaptı. Laçin'in bu paylaşımı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, Laçin'e yaptığı paylaşım nedeniyle, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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