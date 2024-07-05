"Terör örgütü propagandası" yapan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısına tutuklama kararı!

İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"Terör örgütü propagandası" yapan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısına tutuklama kararı!

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SuperHaber'in haberine göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda çarpıcı bir isim de kayıtlara geçti.CHP'Lİ

"Terör örgütü propagandası" yapan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısına tutuklama kararı!

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 19 GÖZALTI!

Ekipler, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı olan 6 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise; 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

"Terör örgütü propagandası" yapan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısına tutuklama kararı!

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan CHP’li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz, 4 şüpheli ile birlikte ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aynı suçtan geçmişi var
2021 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, 17 şüpheli ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanmış ve yargılandığı davada "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 7,5 yıla kadar hapsi istenmişti.

"Terör örgütü propagandası" yapan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısına tutuklama kararı!

Görülen davada Yavuz'un oy çokluğu ile beraatine hükmedildiği biliniyordu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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