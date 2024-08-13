Tekirdağ'dan Rusya'ya ihraç arttı: Yerli hibrit ayçiçeğine yoğun talep

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk yaptığı açıklamalarda, ilk denemelere göre ekiminin başarılı olmasının ardından geçen yıl Rusya'ya ihracına başlanan yerli ayçiçek tohumuna yoğun talep olduğu belirtildi.

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Tekirdağ'dan Rusya'ya ihraç arttı: Yerli hibrit ayçiçeğine yoğun talep

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk yaptığı açıklamalarda, ilk denemelere göre ekiminin başarılı olmasının ardından geçen yıl Rusya'ya ihracına başlanan yerli ayçiçek tohumuna yoğun talep olduğu belirtildi.

Toruk, AA muhabirine, geçen hafta Rusya'ya yaptıkları ziyaretlerde ayçiçek ekimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunarak, çiftçilerle görüştüklerini söyledi.

Tekirdağ'dan Rusya'ya ihraç arttı: Yerli hibrit ayçiçeğine yoğun talep

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uygulanan ambargolardan dolayı Rusya'nın tohum tedariki konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Toruk, "Çünkü kendi yerli çeşitleri yoktu. Genelde Türkiye'de ya da Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden satın alıp ekiyorlardı. Çok büyük bir pazar. Sarı tohumculuk olarak 10 yıl önce orada bir çalışma başlattık. Önce gidip orada çeşitlerinizi o ülkenin kaydı altına aldırıyorsunuz. O ülkenin kaydını aldıktan sonra orada üretim izni veriyorlar. Satış izni veriyorlar. 2014'te başladığımız çalışma ancak yeni yeni kendini göstermeye başladı. Bu nedenle büyük global firmaların ambargo uygulamasıyla pazar Türk firmalarına bir fırsat oldu." diye konuştu.

Tekirdağ'dan Rusya'ya ihraç arttı: Yerli hibrit ayçiçeğine yoğun talep

Toruk, 2 yıl önce Rusya'ya 20 ton yerli ayçiçeği gönderdiklerini, bu yıl da 120 ton ayçiçek göndermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Rusya'nın tohumculuk anlamında büyük bir pazar olduğunu belirten Toruk, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 10 milyon hektarlık bir ekim alanı var. Bunun içinde hibrit tohumluk pazarı fazla değildi. Bizim gönderdiğimiz çok cüzi bir rakamdı ama yeni yeni çalışma başlamıştı. Önceki yıl gösterdiği verimle, geçen sene de elimizde üretimimiz olmadığı için az gönderdik, yoksa talebimiz çok fazlaydı. Bu sene 120 ton civarında bir üretimimiz var. Rusya'da ekimi yapılan yerli çeşitlerimizi ziyaret ettik. Şunu gördük ki bizim çeşitlerimiz, yerli Türk mühendislerinin geliştirdiği ve Türk firmalarının ürettiği tohumlar, Rusya'da artık vazgeçilmez hale gelmeye başladı. Çok büyük talep görmeye başladı. Mesela bundan 3 yıl önce yaptığımız deneme ekimlerinde kafa kafaya verimler alıyorduk. Çok ciddiye alınmıyorduk ama şu anda bu ambargoyla pazarda yer almaya başlamamızla Rus çiftçisi gerçekten bizim çeşitleri birinci sıraya oturtmaya başladı."

Tekirdağ'dan Rusya'ya ihraç arttı: Yerli hibrit ayçiçeğine yoğun talep

Toruk, Rusya'ya ihraç edilen ayçiçek tohumunun 50 bin dekar alanda ekildiğini ifade etti.

Türkiye'nin tohum ihracatında ileride söz sahibi olan bir ülke haline gelmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Toruk, şunları kaydetti:

"Rusya'da, hem oradaki yapılanmamızı hızlı olarak yapıyoruz hem de burada üretip oraya ihracatı yapmaya çalışıyoruz. Çeşitlerimiz Türkiye'deki verim rekabetini Rusya'da da gösteriyor. Çünkü Rusya iklimi gitgide global iklim değişikliğiyle kuzeye kaydığı için Trakya iklimiyle neredeyse aynı konuma geliyor. Onun da artısıyla bizim çeşitlerimiz çok başarılı gözüküyor şu anda. Tarlaları gezdik, büyük çiftçilerle büyük holdinglerle görüştük. Bizim orada yaptığımız çalışmaları takdirle karşılıyorlar."

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KAYNAK: AA

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