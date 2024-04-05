Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, vatandaşlar 6 Nisan 2024 Cumartesi saat 00.00'dan 15 Nisan 2024 Pazartesi saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollardan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Ek olarak, 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00'a kadar belediyeler tarafından yürütülen toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak. Bu seferler, Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstasyonu-Arnavutköy Metro Hattı'nı içerir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle belediyeler, birlik müesseseleri ve işletmeleri tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Bu seferler arasında Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı yer alıyor.