Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat!:Bunları yapan krediyi alır! İşte Kredi notunu yükseltmenin yolları

Bir ev veya araç satın almak ya da acil bir finansal ihtiyacınızı karşılamak için kredi başvurusunda bulunmak isteyebilirsiniz. Ancak, bankalar kredi başvurularını değerlendirirken kişilerin veya şirketlerin kredi notuna büyük önem verirler. Kredi notu, finansal geçmişiniz ve finansal güvenilirliğiniz dikkate alınarak belirlenir.

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Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat!:Bunları yapan krediyi alır! İşte Kredi notunu yükseltmenin yolları

Kredi notunuzu yüksek tutmak için hangi adımları atabilirsiniz? Kredi notunuzun düşmesine neden olan durumlar nelerdir? İşte kredi notunu yükseltmek isteyenler için değerli öneriler.

Kredi kullanımı, bir ev veya araba satın almak gibi büyük finansal hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilir veya acil bir ihtiyacımızı karşılamamıza olanak sağlayabilir. Ancak, kredi miktarı ve faiz oranı, kişinin kredi notuna bağlı olarak değişebilir.

Kredi notu, finansal kurumlarla olan ilişkilerimiz ve finansal güvenilirliğimiz gibi faktörlere dayanarak belirlenir. Findeks gibi platformlar aracılığıyla kredi notunu öğrenebilir ve tüm finansal kuruluşlar tarafından görüntülenebilirsiniz..

KREDİ NOTUNUZU YÜKSELTMEK İÇİN ÖDEME ALIŞKANLIĞINIZ ÖNEMLİ

Kredi notunun hesaplanmasında, geri ödeme alışkanlığı gibi dört temel faktör önemlidir. Geri ödeme alışkanlığı, kredi notunu belirleyen en etkili faktördür ve %45'lik bir ağırlığı bulunmaktadır. Düzenli ve zamanında yapılan ödemeler, kredi notunu yükseltirken, borçların gecikmesi veya temerrüde düşmesi kredi notunu olumsuz etkileyebilir.

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Kredi notunun %32'si mevcut finansal hesap ve borç durumlarınıza bakarak hesaplanır. Kullanılan kredilerin geri ödeme durumu ve devam eden krediler veya teminatlar göz önünde bulundurularak, limitler dahilinde hesaplama yapılır. Kredi kullanım yoğunluğu, kredi notunun %18'ini oluşturur. Daha sık kredi kullananlar kredi notunu artırabilirken, az kullananların kredi notu düşebilir. Kredi notunun %5'i, yeni alınan kredileri içerir. Eğer kredi notunuzu hesapladığınız tarihte yakın bir zamanda kredi aldıysanız, kredi notunuzun düşmesine neden olabilir.

EN İDEAL KREDİ PUANI KAÇ?

Kredi notu, Findeks tarafından 1 ile 1900 arasında hesaplanan bir değerlendirmedir.

1 en düşük, 1900 ise en yüksek puan olarak belirlenir.

Findeks'e göre, kredi notu 1-699 arasındaysa "çok riskli",

700-1099 arasındaysa "orta riskli",

1100-1499 arasındaysa "az riskli",

1500-1699 arasındaysa "iyi" ve

1700-1900 arasındaysa "çok iyi" olarak kabul edilir.

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En az 1100 kredi notu, herhangi bir borçlanma türü için gereklidir ve ideal kredi notu 1500 ve üzeridir.

Kredi notunu yükseltmek isteyenlerin, borçlarını düzenli olarak ödemeleri gerekmektedir. Borçlarını son ödeme tarihlerine dikkat ederek düzenli bir şekilde ödeyenler, kredi notunu artırabilirler. Ayrıca, bir borcunuzu temerrüde düşmeden kapatarak da kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

Kefil olurken güvenilir ve düzenli ödeme yapan kişilere kefil olmanız, kredi notunuzu yükseltir. Kullanılmayan banka hesaplarınızı kapatmak da kredi notunu olumlu yönde etkiler. Kredi kartı limitlerinin, gelirinizle orantılı olmasına dikkat ederek, orantılı bir şekilde kullanmanız da kredi notunu artırabilir.

Fatura borçlarınızı düzenli olarak ödemeniz veya otomatik ödeme talimatı vermeniz, kredi notunuza olumlu etki eder. Ayrıca, kredi kartı ekstrelerindeki asgari ödeme tutarı yerine ekstre tutarının tamamını ödeyerek de kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Kredi notunu yükselten etkenlerden biri de sık kredi kullanmaktır. Düzenli bir şekilde geri ödemelerini yaparak, ihtiyaç kredisi kullanarak kredi notunuzu artırabilirsiniz.

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