Goldman Sachs, Fed faiz indirimi hakkında beklentisini erteledi

Yatırım bankası şimdi 2024 boyunca dört faiz indirimi öngörüyor ve önceki beş tahminini düşürüyor ve Haziran, Temmuz, Eylül ve Aralık aylarında faiz indirimleri öngörüyor.

Gözden geçirilmiş zaman çizelgesine rağmen, Bloomberg'in ilk bildirdiği gibi, Jan Hatzius da dahil olmak üzere ekonomistler tarafından yazılan bir nota göre, %3,25-%3,5'lik terminal oran değişmeden kalıyor.

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GOLDMAN’DAN PİYASA YORUMU

Goldman Sachs, yakın zamanda S&P 500 hedefini 2024'te ikinci kez yukarı doğru revize ederek Wall Street'in kazanç potansiyeline olan güveninin sinyalini verdi. İyimserliği, artan kar tahminleri tarafından yönlendirildi.

Üç Fed yetkilisi, merkez bankasının yakın gelecekte olmasa da 2024'te faizleri düşürme taahhüdünü yineledi. Ocak ayı ortası kadar yakın bir tarihte, yatırımcılar ve bazı ekonomistler Fed'in önümüzdeki Mart toplantısında oranları hafifletmeye başlamasını bekliyorlardı.

Goldman Sachs'ın analistleri, yetkililerin uzun süreli yüksek faiz oranlarının olumsuz etkileri hakkında daha az endişe duydu. Sağlam ekonomik verilere işaret ederken, yüksek faiz oranlarıyla ilişkili en önemli riskin geride kaldı. Bu da faiz indirimlerini daha az acil hale getirdiğini öne sürdü.

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