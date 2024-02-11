TBMM gündeminde neler var? Sağlık düzenlemesi, af, ek zam

Bu hafta TBMM Genel Kurulu, sağlık ve enerji alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifini görüşecek. Öte yandan, Komisyon turist rehberliği ve seyahat acenteleri ile ilgili bir yasa teklifinin tartışılmasına başlayacak.

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TBMM gündeminde neler var? Sağlık düzenlemesi, af, ek zam

13 Şubat Salı günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu haftalık çalışmasına başlayacak. Genel Kurul, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Yerli üretim ve çeşitli kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak LNG olarak küresel pazarlara pazarlanabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projelere bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında destek sağlayacak. Bu destek, projenin toplam maliyetinin 15 milyon lirayı aşmaması koşuluyla verilecek.

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Yenilenebilir enerji üretim santralleri İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göller dahil olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda imar planı yapılmaksızın kurulabilir.

Geçici süreli elektrik enerjisi talepleri, olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Sağlıkla İlgili Teklif

Genel Kurul, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak. Enerji düzenlemeleri içeren teklif, görüşmelerinin tamamlanmasının ardından ele alınacaktır.

Bu teklife göre, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde çalışan diş tabipleri de istihdam edilebilir.

Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapabilirken, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilir. Sağlık alanında eleman bulma sorunu olan yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine yükseltilecektir.

Komisyon Gündemi

Ek olarak, bu hafta Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, TBMM Başkanlığına AK Parti tarafından sunulan turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin bir kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu bu konuda bir araya gelecek.

Meclis, Salı ve Çarşamba günleri üyeleri olan siyasi partilerin grup toplantılarını gerçekleştirecek.

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