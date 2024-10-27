Yenidoğan çetesi davasında flaş gelişme! Özel hastaneden son dakika açıklaması

Yenidoğan çetesinin soruşturması sırasında Özel Duygu Hastanesi de incelemeye alındı. CİMER'e yapılan ihbarda hastanenin adı belirtildi. Bu hastane, soruşturmanın sonuçlarına göre kapatılan hastaneler listesine dahil edilmedi ve çalışmalarını sürdürüyor.

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Özel Duygu Hastanesi, çete üyelerinin 112'ye bildirmeden çocuğu kabul etmeye çalışması nedeniyle iddianameye girdi. Hastane yöneticisi Mehmet Burak Sezer ile hastane çalışanı Burcu Şahin Gül, tutuklu Giyasettin Mert Özdemir'e 112'ye bildirmeden bebekleri hasta kabul etme yöntemini anlatıyor. Sezer, "Kendi gelmiş hasta gibi gösteririm doğru mu?" diye soruyor. Özdemir, Sezer'e acil servise başvurmasını ve hastaneye kaldırılmasını tavsiye ediyor. Bir görüşmede Özdemir Sezer'e, "Senin yenidoğan uzmanın yokya sen dışardan hasta getiremezsin" diyor. Sezer, "Poliklinik hastam mı diyeceğim?" diye soruyor.

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI

Soruşturmanın konusu Özel Duygu Hastanesi. Soruşturmanın sonuçlarına göre hastane kapatılmadı ve hala çalışıyor. Hastane adına konuşan Avukat İlknur Çavdar Kısacık, tutuklu sanık Özdemir'in hastanelere nasıl sevk edileceğini anlatmasına rağmen protokollere uygun davrandıklarını söyledi. Avukat Kısacık, hastanenin tanık olarak bilgi vererek olayların aydınlatılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Hastanemizin tüm protokollere uygun olarak hasta kabul ettiği açıktır ve konuşmaların akışı farklıdır...Soruşturma dosyasında hastanemize ait tek bir kayıt var. Bu kayıt üzerine yapılan kapsamlı bir inceleme sonucunda, hastanemizin bu şekilde hasta alımı yapmadığı ortaya çıktı."