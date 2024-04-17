Survivor’da görülmemiş kavga! Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?

Survivor'ın morali yükseliyor. Yeni yayınlanan bölümde Yunus Emre ve Ogeday arasında meydana gelen yumruklu kavga geceye damgasını vuruyor. İki kişi arasındaki sözlü atışma, daha sonra kavgaya dönüşür. Peki, Yunus Emre ve Ogeday'ın diskalifiye edilmesi doğru mu?"

Survivor'da Yunus Emre Ve Ogeday Arasında Kavga!

Survivor All Star'ın yeni bölümünde, mavi takımda olan Ogeday ile kırmızı takımda olan Yunus Emre arasındaki sözlü tartışma kavgaya yol açtı.

Egeday ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntülerini sansürleyerek şiddet içerdiği için yayınladı.

Egeday ile Yunus Emre arasındaki tartışmanın ardından ikili dokunulmazlık oyununa katılmadığı için oyun alanından uzaklaştırıldı.

Ogeday olaydan sonra ceza almazken Yunus Emre Survivor'da sekiz oyundan men edilirken aynı zamanda sekiz ödülden yararlanamayacak.