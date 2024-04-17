Survivor’da görülmemiş kavga! Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'da heyecan her gün artıyor. Adanın koşulları ve zorlu parkular yarışmacıları zorlamaya devam ediyor.

YAYINLAMA
Google News
Survivor’da görülmemiş kavga! Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?

Survivor'ın morali yükseliyor. Yeni yayınlanan bölümde Yunus Emre ve Ogeday arasında meydana gelen yumruklu kavga geceye damgasını vuruyor. İki kişi arasındaki sözlü atışma, daha sonra kavgaya dönüşür. Peki, Yunus Emre ve Ogeday'ın diskalifiye edilmesi doğru mu?"

survivorda-gorulmemis-kavga.jpg

Survivor'da Yunus Emre Ve Ogeday Arasında Kavga!

Survivor All Star'ın yeni bölümünde, mavi takımda olan Ogeday ile kırmızı takımda olan Yunus Emre arasındaki sözlü tartışma kavgaya yol açtı.

Egeday ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntülerini sansürleyerek şiddet içerdiği için yayınladı.

Egeday ile Yunus Emre arasındaki tartışmanın ardından ikili dokunulmazlık oyununa katılmadığı için oyun alanından uzaklaştırıldı.

Ogeday olaydan sonra ceza almazken Yunus Emre Survivor'da sekiz oyundan men edilirken aynı zamanda sekiz ödülden yararlanamayacak.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Metin Akpınar'ın kızından inanılmaz itiraf! Ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu açıkladı, ortalık karıştı
Metin Akpınar'ın kızından inanılmaz itiraf! Ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu açıkladı, ortalık karıştı
Dilan Polat'a bir dava daha! Tehdit ettiği fenomen mesaj görüntülerini savcılığa sundu!
Dilan Polat'a bir dava daha! Tehdit ettiği fenomen mesaj görüntülerini savcılığa sundu!
Turbo Turabi’den annesi hakkında çok konuşulacak sözler…
Turbo Turabi’den annesi hakkında çok konuşulacak sözler…
Sinema dünyası bir çınarı daha kaybetti! Usta yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti!
Sinema dünyası bir çınarı daha kaybetti! Usta yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti!
Son Haberler
Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Kabine’de değişiklik olacak mı?
Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Kabine’de değişiklik olacak mı?
Survivor’da görülmemiş kavga! Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?
Survivor’da görülmemiş kavga! Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?
Aday olması bekleniyordu! TFF Başkanlığı için en kuvvetli isim olan Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
Aday olması bekleniyordu! TFF Başkanlığı için en kuvvetli isim olan Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
DEM Partili belediyenin ilk toplantısında İstiklal Marşı ve saygı duruşu talebi DEM Partili üyeler tarafından reddedildi
DEM Partili belediyenin ilk toplantısında İstiklal Marşı ve saygı duruşu talebi DEM Partili üyeler tarafından reddedildi
Dilan Polat'ın kayınvalidesi sosyal medyayı harekete geçirdi!
Dilan Polat'ın kayınvalidesi sosyal medyayı harekete geçirdi!
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu
Çok Okunanlar
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
Pendik Halk Eğitim merkezinden muhteşem gece! İzleyenler Türk sanat müziğine doydu
Pendik Halk Eğitim merkezinden muhteşem gece! İzleyenler Türk sanat müziğine doydu
Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?
PTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşun
PTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşun
Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem olmuştu: Heykeltıraş Doğan’dan açıklama geldi…
Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem olmuştu: Heykeltıraş Doğan’dan açıklama geldi…
Verdiği poz başına bela oldu! Sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı!
Verdiği poz başına bela oldu! Sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı!
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…