Suriye'de Şam'ın düşmesini fırsat bilen İsrail harekete geçerek Şam kapılarına dayandı

Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejimine son vermek için 27 Kasım'da Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar bir operasyon başlatarak Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'i ardından Hama ve Humus'u hızlı bir şekilde kontrol altına almış, diktatör Beşar Esed, ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.

ŞAM DÜŞÜNCE İSRAİL HAREKETE GEÇTİ

Şam'ın da ele geçirilmesinin ardından İsrail ordusu, yıllar önce işgal ettiği Golan Tepeleri'nden Suriye içlerine doğru ilerlemeye başladı. Suriye sınırında tampon bölge kuracağını açıklayan İsrail, 9 köyü ele geçirdi. İsrail'e ait tankların başkent Şam'a yaklaştığı ve mesafenin 20 kilometreye düştüğü kaydedildi.

ABD: İSRAİL TEDBİR ALIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Golan Tepeleri üzerinden Suriye topraklarına girmesinin, oluşan güvenlik boşluğu nedeniyle "geçici bir durum" olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, "Suriye ordusuyla (Esad'a bağlı rejim güçleri) müzakere konusu olan İsrail-Suriye tampon bölgesi (Golan Tepeleri) etrafındaki mevzilerini terk etti. Bu da potansiyel olarak İsrail'i ve vatandaşlarını tehdit edecek, terörist örgütler tarafından doldurulabilecek bir boşluk yarattı." denildi.

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NETANYAHU: GEÇİCİ BİR DURUM

İsrail Başbakanı Netanyahu da Suriye'deki güç boşluğundan dolayı harekete geçtiklerini söz konusu tampon bölgenin kendileri tarafından doldurulmasının geçici bir tedbir olduğunu savundu.