Suriye'de Esed rejimi sona erdi! Muhaliflerden yurt dışındaki Suriyelilere çağrı!
Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş muhaliflerim başkent şama girerek 61 yıllık Baas rejimine son vermesi üzerine yurt dışına çıkmak zorunda olup yaşayan Suriyeliler ülkenize dönün çağrısı yapıldı.
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Suriye muhalifleri 27 Kasım'da başlattıkları geniş kapsamlı taarruzla Halep, Tel Rıfat, Hama Humus'tan sonra başkent Şam'ı da ele geçirdi.
Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi kentin kontrolünü kaybetti. Rejim karşıyı gruplar başkent Şam'a giriş yaptı.
MUHALİFLERDEN SURİYELİLERE ÇAĞRI: GERİ DÖNDÜN
Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günlerin sona erdi" ifadelerini kullandı.Muhalifler, eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu.
Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen Muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı.Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya hapishanesinde mahkumlar Muhalifler tarafından serbest bırakıldı.
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