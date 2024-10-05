Sur canisi Semih Çelik video çekmiş! Can almak istiyorum diyerek öldürmüş

4 Ekim 2024 Cuma günü İstanbul Fatih'te kan donduran vahşet meydana geldi. Fevzipaşa Caddesi, Derviş Ali Mahallesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi.

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan 19 yaşındaki Semih Çelik, başını kesip aşağı atarak bir genç kızın başını öldürdü. Katil zanlısı daha sonra surlardan atlayarak intihar etti.

Katil, Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i yarım saat önce öldürmüştü. 34 yıllık servis ustası açıkladı: Çamaşır makinesine bir bardak eklendiğinde fişek gibi çalışıyor Geçtiğimiz yıl, Semih Çelik'in takıntı haline getirdiği ve öldürdüğü İkbal Uzuner için çektiği bir video ortaya çıktı.

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Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum

Ancak size bir şey söylemem gerekiyor. Beni dün gördüğünüz gün, seni öldürmeye geldim. Bu hayattan kurtulmak için can almak istiyorum. Bu kişinin senin olmasını arzu ediyorum. Bu kişinin yerine sen olması daha değerliydi. Gözlerini ve kalbini çıkarmak. Onları zaten biliyorsunuz.

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Seni apartmanın altında bekledim. Saatlerce takip ettim. Normal bir günde ölecektin. İyi ki böyle bir şey olmadı, çünkü Tanrı sana o kadar yardım etti. Ve bundan vazgeçtim. Seni öldürürsem kendi cehennemimi kuracağım. Diğer tarafta beni terk etmeyeceksin. Bununla birlikte, canlı bir insan olarak benden ayrılmayacaksın. Bu nedenle yalnız gideceğim.”