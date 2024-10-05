İstanbul'da o yollar kapalı olacak! Pazar günü dışarı çıkacaklar bu yollara dikkat
Yarın yapılacak olan "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle tarihi Yarımada bölgesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapanış 06.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 6 bin sporcu, Yenikapı'dan başlayarak Avrupa etabı boyunca renkli koşuya katılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından yarın düzenlenecek Avrupa etabı olan "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İBB, "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla düzenlenen etkinliğin Avrupa etabı yarın koşulacak. 6 bin kişinin katıldığı etkinliğin bir sonucu olarak İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.
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SAAT 06.00'DAN 11.00'E KADAR O YOLLAR KAPALI OLACAK
06.00 ile 11.00 saatleri arasında Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı ve Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında trafik akışı sağlanamayacak. Sporcular, Yenikapı'da ilk olarak saat 08:30'da 10 kilometre koşacak. Ardından koşu 5 kilometre olacak ve 08.45'te başlayacak. 10 kilometre koşan atletler, Gülhane kapısını geçtikten sonra Yenikapı'ya geri dönüp yarışı bitirecek.