Sucuk diye bize ne yedirmişler! Kıyma ve sucuktan çıkanlara inanamayacaksınız

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından guvenilirdi.Tarimorman.gov.tr web sitesi, taklit ve tağşiş yapan firmaları günlük olarak listeliyor. Halkın sağlığını tehlikeye atan şirketler tek tek ifşa ediliyor.

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DANA/KUZU KIYMADA KANATLI ETİ BULUNDU

12 Kasım'da iki ünlü bal firmasında taklit ve tağşiş tespit edilirken, halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelerin sayısı artıyor. 13 Kasım'da yayınlanan son listede ise dört farklı marka ve ürün vardı. Kanatlı et, dana veya kuzu kıymada bulunurken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik olarak ayrılmış kanatlı et kullanıldı.

Bakanlığın listesine son olarak dahil edilen şirketler ve mallar şunlardır: