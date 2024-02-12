Acil paraya sıkışana büyük fırsat! Halkbank 150 bin TL kredi veriyor

Halkbank'ın hızlı kredi kampanyası, nakit eksikliği yaşayanlara anında 150.000 TL'ye kadar kredi sağlar. Bankanın, bu hızlı krediyle müşterilerin acil para ihtiyaçlarını karşılamak için müşterilerine kısa sürede finansal destek sağlamak istediği belirtiliyor.

Hızlı Kredi Nasıl Kullanılır?

Halkbank'ın hızlı kredi kampanyası, normal ihtiyaç kredilerinden farklı bir şekilde müşterinin hesabına anında aktarılan ihtiyaç kredisidir. Talepte bulundukları kredi tutarını kayıt olduktan hemen sonra Halkbank müşterileri banka hesaplarına aktarabilme avantajına sahiptir. Bu, acil paraya ihtiyacı olan insanlar için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

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Halkbank'ın hızlı kredi özellikleri: Tüketici kredileri için standart koşullar Halkbank'ın hızlı kredi kampanyasına uygulanır. Banka, hızlı kredi müşterilerine aylık %4,09 faiz oranı uygular. Diğer bankaların kredi faiz oranları ile karşılaştırıldığında, bu faiz oranı rekabetçidir. Banka müşterileri 36 aylık bir vade seçeneğine sahiptir.

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Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirtildiği gibi, 50.000 TL'ye kadar olan sınırlamalar için vade süresi 36 aydır. 50.000 TL'nin üzerindeki sınırlamalar için vade süresi en fazla 24 aydır.

150.000 TL kredi maliyetinin hızlı hesaplanması: Hızlı Kredi Kampanyası aracılığıyla on iki aylık bir vadede 150.000 TL kredi çeken müşterilerin maliyetleri aşağıdaki gibidir:

Kredinin toplam maliyeti 206.000 TL'dir ve aylık %4,09 faiz oranı uygulanır. Aylık ödemeler 17.227 TL'dir. Halkbank'ın hızlı kredi kampanyası, acil nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar için uygun bir çözüm sunuyor. Banka, müşterilerine uygun faiz oranlarıyla ve esnek vade seçenekleriyle finansal destek sağlamaya devam ediyor. Halkbank'a üye olmak, ihtiyaçlarınızı anında karşılamanızı sağlar.