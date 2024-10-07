Sosyal medyada gündem olmuştu! Ekmeğe zam mı gelecek?

Ekmeğe zam yapan işletmeler Ticaret Bakanlığı tarafından araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarına yapılan aşırı zamlar hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı.



Ticaret Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:



Ekmek, insanların temel gıda maddesidir ve fiyatında meydana gelen spekülatif değişiklikler toplumun genel refahını doğrudan etkiler. Bu durumda, Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları, piyasaya sürülen ekmeklerin fiyatlarını belirlemektedir.

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Fiyat tarifeleri, ekmeğin en yüksek satış fiyatı üzerinden belirlenir ve bu tarifelerin üzerindeki fiyatlandırmalar konusunda şikayetler Ticaret Bakanlığı denetleme ekipleri tarafından hemen incelenir.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, denetim sonuçlarını fahiş fiyat uygulamaları olarak değerlendirir ve gerekli idari para cezalarını uygular.



Ekmek fiyat tarifesini aşan ekmek satışları için İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye varan idari para cezaları uygulanmaktadır.





Bu nedenle, halkımızın temel gıdalarından biri olan ekmek için herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa izin verilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için her türlü önlemi alıyoruz.