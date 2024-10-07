Devlet desteği alana büyük müjde var! O maaşlara zam geliyor

Evde bakım maaşındaki artışla ilgili hesaplamalara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekim ayı ödemelerini yaklaşık 15 Ekim'de yapacaktır. Bu durumda, bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları, 9.077 TL tutarındaki evde bakım maaşı hakkında bilgi verecektir. Ekim, kasım ve aralık aylarında aynı miktarda ödeme yapılacak.
MEMUR MAAŞLARINA GÖRE ZAM ALACAKSon üç aylık enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre %8,92 oldu. Enflasyon oranlarının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında artması bekleniyor ve bu, 2025 yılının başında memur maaşlarına yansıyacak zamların belirlenmesinde etkili olacak.
Herhangi bir resmi açıklama olmamasına rağmen, memur maaşlarında beklenen artış oranının yüzde on ila on beş arasında olması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, evde bakım maaşı da 10.000 TL'ye yükselebilir. Zamlı ödemelerin 2025 temmuz ayına kadar hak sahiplerine dağıtılması planlanıyor.