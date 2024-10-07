Devlet desteği alana büyük müjde var! O maaşlara zam geliyor

YÜZDE ON BEŞ ZAM GELECEK

Herhangi bir resmi açıklama olmamasına rağmen, memur maaşlarında beklenen artış oranının yüzde on ila on beş arasında olması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, evde bakım maaşı da 10.000 TL'ye yükselebilir. Zamlı ödemelerin 2025 temmuz ayına kadar hak sahiplerine dağıtılması planlanıyor.