Araba alacaklara müjde geldi! Taşıt kredisi faizleri düşecek

Ocak-eylül döneminde otomobil satışları %15 oranında düştü. Bu sırada bankalar, taşıt piyasasını canlandırabilecek olumlu tahminler yapmaya başladı. Taşıt kredileriyle ilgili son gelişmeler aşağıdaki gibidir:

Taşıt Kredisi Faiz Oranları Kredilerle İlgili Son Durum

Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikası nedeniyle kredi faizleri arttı ve bu da araç satışlarına zarar verdi. Yüksek faiz oranları ve kredi kullanımına ilişkin kısıtlamalar, birçok insanın otomobil satın almayı ertelemesine neden oldu. Pazardaki daralma nedeniyle, otomobil şirketleri çeşitli kampanyalar düzenlese de talep beklenen seviyelere ulaşamadı.

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Bankalardan İlk Açıklama

Merkez Bankası, üçüncü çeyrek için yapılan banka kredi eğilim anketinin sonuçlarını açıkladı. Bankalar, taşıt kredilerindeki sıkılaşmanın sona yaklaştığını belirterek yılın son çeyreğinde faizlerde düşüş beklendiğini belirtti.

Merkez Bankası, üçüncü çeyrek için yapılan banka kredi eğilim anketinin sonuçlarını açıkladı. Bankalar, taşıt kredilerindeki sıkılaşmanın sona yaklaştığını belirterek yılın son çeyreğinde faizlerde düşüş beklendiğini belirtti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında da taşıt kredisi faizlerindeki düşüş trendi devam etti. 27 Eylül itibarıyla, ortalama taşıt kredi faizi %42,67 oldu. Temmuz ayında bu oran %55,36'ya ulaşmıştı. Son üç ay boyunca yaklaşık on üç puanlık bir düşüş kaydedildi.