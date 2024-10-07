Emekli ne kadar zam alacak? 2025 emekli zammı için ilk senaryo belli oldu

2025'e kadar enflasyon oranının %41,5 olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, en düşük emekli maaşına ilişkin refah payının ödenip ödenmeyeceği de tartışmalı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında yüzde 8,92'lik bir enflasyon oranı açıklandı. Ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilere yapılacak zam oranı netleşecek.

İsrail durmuyor! Beyrut ağır bombardıman altında

Uzman erbaş alımı yapılacak! 9 bin 690 sözleşmeli erbaş alımı başvurusu

İslam Memiş bugüne özel uyardı! Altında Pazartesi'ye özel aralık...





Orta Vadeli Program, 2024 yılı sonu için yüzde 41,5 enflasyon tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, son altı aylık enflasyon oranının %13,44 olacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranlarının yükseltilmesi gündeme gelebilir. Bu durumda zam oranlarının yüzde 20'nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. En düşük emekli maaşı, enflasyon rakamlarına bağlı olarak merakla beklenmektedir.

En düşük emekli maaşı, 2025 Ocak ayında kesinleşecek enflasyon verileri sonrası 10 bin TL'den 12.500 TL'ye yükseltilecektir. 11 bin TL ve altındaki çalışanların sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalmaması için taban maaşların da artırılacağı tahmin ediliyor.