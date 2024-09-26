Sosyal medya fenomenlerine yeni şok! Yeni vergi düzenlemesi geliyor

Gelir vergisi istisnasının kapsamı, sosyal medya ve internette içerik üretenlere genişledi. 1 Ocak 2024'ten itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlandı.



Sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri, bu tebliğe göre vergilendirilir.



Sosyal içerik üreticileriyle mobil uygulama geliştiricileri, bu nedenle ticari kazanç vergisine tabi tutulur. Bazı faaliyetler ve kazanç unsurları için vergilendirmede verimliliği, etkinliği ve vergi güvenliğini artırmak için daha basit vergileme teknikleri geliştirilebilir.

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1 Ocak 2022'den itibaren, sosyal içerik üreticilerinin ve mobil uygulama geliştiricilerinin kazançları basit yöntemle vergilendirilecek.

1 Ocak'tan İtibaren Geçerli Olacak

1 Ocak 2024'ten itibaren, vergilendirmede güvenliği sağlamak ve gönüllü uyumu artırmak için yapılan değişiklikle, kolay vergilendirme imkanından yararlanabileceklerin kapsamı genişletildi.

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Bu, internet sayfaları-siteleri ve benzeri elektronik ortamlarda metin, görüntü, ses ve video gibi içeriklerin paylaşılması yoluyla elde edilen kazançları da içerir.

Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses ve video gibi içerik paylaşımı gelir vergisinden muaftır. Bu düzenleme, söz konusu hizmetlerin sosyal ağ sağlayıcıları dışında elektronik ortamlarda sunulması durumunda da istisnadan yararlanılmasına izin verdi.