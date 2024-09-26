Uzman isim deprem için uyardı! Bölgedeki fay hatları korkutuyor

AFAD, Bitlis'te saat 14.50'de 4.5 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem kaydetti. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Dursun Özbek'ten flaş açıklama! Yasa dışı bahis sponsorluğu açıklaması





AFAD, depremin ardından, "Bitlis ilimizin Tatvan ilçesinde saat 14:50'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası şu anda olumsuz bir durum bulunmamaktadır." Saha tarama çalışmaları devam etmektedir ve ekiplerimiz hazır durumdadır. Ek olarak, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

'6 ŞUBAT'TAN SONRA...'

Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin ardından CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Son günlerde bu bölgede meydana gelen depremlere dikkat çeken Pampal uyarılarda bulundu:

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Arap levhası hareket etti. Afrika levhası, Anadolu ve Arap levhaları arasında yer aldı.

Bu Van'ın batısındadır. Bu bölgenin doğusunda bulunan Hakkari, bilindiği gibi deprem beklenen bir bölgedir. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu'nun birleştiği yerde fay bulunur.

1984'te 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yine de her an büyük bir deprem oluşturma potansiyeline sahip bir fay. Bu bölgede meydana gelen depremler maalesef bizi rahatsız ediyor. uyarıcı bir tsunami Bölgede büyük bir beklenti var."