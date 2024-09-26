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12 bin TL anında ödeme yapılıyor! O banka resmen başvuruları kabul ediyor

Emeklilere 12.000 TL nakit indirim! Emeklilere, maaşını Denizbank'a taşıyacak olanlara 12.000 TL nakit promosyon verilecektir.

12 bin TL anında ödeme yapılıyor! O banka resmen başvuruları kabul ediyor
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Birçok insan için emeklilik, yaşamlarının yeni bir dönemine geçiş anlamına gelir. Ekonomik güvence sağlamak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak şu anda çok önemlidir. Bu nedenle emeklilere sunulan fırsatlar da önemlidir. Son günlerde Denizbank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere özel bir nakit promosyonu sundu.

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Denizbank'tan 12.000 TL promosyon

Promosyon ödemesinin ayrıntıları da banka tarafından açıklanmıştır. Bu duyuru;

0-99.999 TL arasında ücret alanlar 5.000 lira

Maaşı 10.000 TL'den 14.999 TL'ye kadar olanlar 8.000 TL'dir. 15.000 TL'den 19.999 TL'ye kadar olanlar 10.000 TL'dir. 20.000 TL'den fazla olanlar 12.000 TL'dir.

Emekli maaşı dikkate alınarak promosyon ödemeleri yapılacaktır.

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