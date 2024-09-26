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Altın rekor üstüne rekor kırıyor! 26 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Art arda birçok kez rekor kıran altında yükseliş günümüzde de devam ediyor. Gram altın, haftanın dördüncü iş gününde güne 2 bin 922 TL'den başladı. Altın şu anda 2 bin 658 dolardan satılıyor.

Altın rekor üstüne rekor kırıyor! 26 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
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Merkez bankalarının politika faizi kararları da son haftalarda altın piyasalarında hareketliliğin artmasına neden oldu. Vatandaş, yatırım aracı olarak kullandığı döviz ve altındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor.

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26 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 2.922,16 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.777,72 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.555,45 TL

Tam altın satış fiyatı: 19.462,89 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.052,00 TL

Gram altın satış fiyatı: 49.441,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.658,13 dolar

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