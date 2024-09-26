Altın rekor üstüne rekor kırıyor! 26 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları Art arda birçok kez rekor kıran altında yükseliş günümüzde de devam ediyor. Gram altın, haftanın dördüncü iş gününde güne 2 bin 922 TL'den başladı. Altın şu anda 2 bin 658 dolardan satılıyor.