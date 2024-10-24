Sosyal medya düzeldi mi? Sosyal medya yasağı ne zaman kalkacak?
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından sosyal medya erişiminde sorunlar ortaya çıktı. Bu sabah sorun çözüldü.
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TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından olayla ilgili haberler yayınlanmıyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "teyit edilmemiş bilgilere karşı" uyarıda bulundu.
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Yayın yasağının ardından sosyal medya erişiminde de sorunlar yaşandı. Sabah saat 09:30 sularında, X (Twitter), Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında saatlerce süren erişim sorunu çözmeye başlandı. Kullanıcıların platformlara erişebileceğini açıkladı.
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