Sosyal medya düzeldi mi? Sosyal medya yasağı ne zaman kalkacak?

TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından olayla ilgili haberler yayınlanmıyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "teyit edilmemiş bilgilere karşı" uyarıda bulundu.

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Yayın yasağının ardından sosyal medya erişiminde de sorunlar yaşandı. Sabah saat 09:30 sularında, X (Twitter), Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında saatlerce süren erişim sorunu çözmeye başlandı. Kullanıcıların platformlara erişebileceğini açıkladı.