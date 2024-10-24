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Sosyal medya düzeldi mi? Sosyal medya yasağı ne zaman kalkacak?

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından sosyal medya erişiminde sorunlar ortaya çıktı. Bu sabah sorun çözüldü.

Sosyal medya düzeldi mi? Sosyal medya yasağı ne zaman kalkacak?
Yayınlanma:

TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından olayla ilgili haberler yayınlanmıyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "teyit edilmemiş bilgilere karşı" uyarıda bulundu.

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Yayın yasağının ardından sosyal medya erişiminde de sorunlar yaşandı. Sabah saat 09:30 sularında, X (Twitter), Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında saatlerce süren erişim sorunu çözmeye başlandı. Kullanıcıların platformlara erişebileceğini açıkladı.

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