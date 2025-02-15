Son dakika: Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Son dakika: Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Zeydan yerine Van Valisi Dr. Ozan Balcı görevlendirdi. Atama sonrası belediye binası içinde olaylar çıktı. Çıkan olaylarda bazı DEM Partililer gözaltına alındı.



Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Zeydan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Dr. Ozan Balcı atandı.

ZEYDAN TEDBİR AMAÇLI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 esas sayılı dosyası kapsamında 11 Şubat 2025'te görülen duruşmasında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle Abdullah Zeydan, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."Açıklamada, aynı kanunun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

VALİ OZAN BALCI GÖREVE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Van Valisi Ozan Balcı, sabah saatlerinde belediye binasına geldi.Kurum amirleri ve yetkililer tarafından karşılanan Balcı, makama geçerek göreve başladı.Polis ekipleri, belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.Görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'a ceza verilmesinin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalık için kurulan çadır, görevlilerce kaldırıldı.

ATAMA SONRASI ORTALIK KARIŞTI:

127 GÖZALTIGörevden uzaklaştırma kararının belediye binası önünde Zeydan'a tebliğ edilmesinin ardından polis ekipleri belediye binasının etrafında bekleyen vatandaşlara müdahale etti.TOMA, biber gazı ve plastik mermiler de kullanan polis kalabalığı dağıttı. Aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hatun daha sonra serbest bırakıldı.Aralarında gazeteciler JİNNEWS muhabiri Rabia Önver, Mezopotamya Ajansı Muhabirleri Bilal Babat ve Mehmet Güleş, gazeteciler Behçet Bayhan, Ruşen Takva ve Medine Mamedoğlu'nun dabulunduğu toplam 127 kişi gözaltına alındı.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan DEM Parti, "Bu bir darbedir! Van Büyükşehir Belediyemize yapılan gece yarısı kayyım darbesi, halkın iradesine vurulmuş bir darbedir. Belediye binamızın basılması, halka gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırılması, çocukların, yaşlıların darp edilip gözaltına alınmasını lanetliyoruz!Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Van halkının iradesini gasp etmeye çalışan kayyımcı zihniyete karşı duracağız! Belediyeler darbecilerin değil halkındır!" ifadelerini kullandı.

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31 MART'TAN BU YANA 11 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana Van, Hakkari, Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık, Bahçesaray, Akdeniz, Siirt Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 10 belediyeye kayyum atandı.

VALİ OZAN BALCI KİMDİR?

1974 yılında Ardahan'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Ardahan'da tamamladı. 1992 yılında Ardahan Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim gördü. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Exeter Üniversitesi, Tarih, Politika ve Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. MA derecesi aldı (2000-2001). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), Siyaset Bilimi ve Yönetim Bölümü'nde yüksek lisans yaptı (1999-2001). Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin düzenlediği 29. Dönem Kamu Diplomasisi Kursundan mezun oldu. 86. Dönem Kaymakam Adaylığı Kursunu üstün başarılı olarak tamamladı. 2012-2015 yılları arasında doktora yapmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderildi. İngiltere'de Southampton Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora yaptı ve PhD (doktora) derecesi aldı.01-24/07/2017 tarihleri arasında Japonya'da, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı(JİCA) ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın birlikte organize ettiği Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Rolü adlı eğitim programına katıldı.2018 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından her yıl 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen Yılın En Başarılı Mülki İdare Amirleri Ödülü'ne Merzifon Kaymakamlığı döneminde eğitime yaptığı katkılar ve çocukların kitap okumasına ilişkin projelere verdiği etkin destek dolayısıyla layık görülen Balcı, plaketini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.2020 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile 38'incisi verilen Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında Tokat Valiliği döneminde Tokat'ta çocukları ve gençleri her türlü bağımlılıktan korumak ve ahlaklı insanlar olarak yetişmeleri için spora teşvik etmek, onlara ve topluma spor sevgisini aşılamak için başlatılan Spor Tokat Projesi ile amatör spor kulüpleri ve okul spor kulüplerinde spor yapan 110 bin öğrenciye sağladığı destek nedeniyle Sportif Fair Play Kariyer Dalı'nda Şeref Diploması Ödülü'ne layık görüldü.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Mart 2022 tarihinde "Kütüphanede Hayat Var" temasıyla 58. Kütüphane Haftası kapsamında Tokat Valisi Ozan Balcı, okuma kültürünün yaygınlaştırılması, kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığının geliştirilmesi için il genelinde yürütülen "Kitap Tokat Projesi" etkinlikleri sebebiyle "Yılın Kütüphane Dostu Yöneticisi" ödülüne layık görüldü.Vali Ozan Balcı'ya, Van'da çocukların kitap okumasına verdiği etkin destek, okuma kültürünün özellikle çocuklarda yaygınlaştırılması, okullara yeni kütüphane kurulumu, tüm ilçelere bebek çocuk kütüphanesi kurulması, 500 bin nitelikli TÜBİTAK yayının çocuklara ulaştırılması ve Kitap Van Projesi kapsamında 4 milyon kitabın çocuklarla buluşmasını sağlamasının yanı sıra yazarlar ve yayıncılık sektörüne katkı vermesinden ötürü Türkiye Yayıncılar Birliği'nin 2023 Yılı Yayıncılık Özel Ödülü verildi.Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından 2024 yılında Vali Ozan Balcı'ya okul kütüphanelerine ve okuma kültürüne göstermiş olduğu ilgi ve anlamlı katkı için ödül verildi.Ardahan- Damal, Balıkesir- Havran İlçelerinde Kaymakamlık Vekilliği, Ordu- Akkuş, Adıyaman- Çelikhan, Siirt- Eruh, Sakarya- Taraklı, Şanlıurfa- Birecik, Samsun- Vezirköprü, Amasya-Merzifon Kaymakamlıkları ve Şırnak Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Belli bir süre eski T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında çalıştı. 20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı Müşterek Kararname ile atandığı Diyarbakır- Kayapınar Kaymakamlığı görevine 12.09.2017 tarihinde başladı. Aynı zamanda Diyarbakır-Kayapınar Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 27 Ekim 2018 ile 11 Mayıs 2022 tarihleri arasında ise Tokat Valisi olarak görev yaptı.11 Mayıs 2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atandığı Van Valiliği görevine, 20 Mayıs 2022 tarihinde başladı. Aynı zamanda 20 Mayıs 2022 tarihi ile 31 Mart 2024 tarihi arasında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

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