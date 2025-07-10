  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son dakika! Sürücüler aman dikkat: 9 ilde denetim başladı...

Son dakika! Sürücüler aman dikkat: 9 ilde denetim başladı...

Son dakika! Sürücüler aman dikkat: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yarın itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla ortalama hız denetimi uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Son dakika! Sürücüler aman dikkat: 9 ilde denetim başladı...
Yayınlanma:

Son dakika! Sürücüler aman dikkat: 9 ilde denetim başladı...

Son dakika! Sürücüler aman dikkat: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yarın itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla ortalama hız denetimi uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından bu geceden itibaren 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını bildirdi.

Son dakika! Sürücüler aman dikkat: 9 ilde denetim başladı...

BUGÜN BAŞLIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır"

Resmi Gazetede yayımlandı: Aile hekimleri için yeni düzenleme, 6 aydan 1 yıla uzatıldı!Resmi Gazetede yayımlandı: Aile hekimleri için yeni düzenleme, 6 aydan 1 yıla uzatıldı!

TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan sıfır torelans: AK partili vekile dışarıyı gösterdi!TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan sıfır torelans: AK partili vekile dışarıyı gösterdi!

Şile Belediye'sine operasyon: Başkan gözaltına alındı!Şile Belediye'sine operasyon: Başkan gözaltına alındı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi ne açıklayacak? Cem Küçük'ten bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haraç partisi! 10 Temmuz 2025 Perşembe gazete manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haraç partisi! 10 Temmuz 2025 Perşembe gazete manşetleri
Kurultay'ın kaderi ceza davasında: 1 Temmuz 2025 Salı gazete manşetleri
Kurultay'ın kaderi ceza davasında: 1 Temmuz 2025 Salı gazete manşetleri
Nedim Şener ile Mahmut Tanal bir birlerine fena saydırdılar: Tetikçi FETÖ'cü lafları havada uçuştu
Nedim Şener ile Mahmut Tanal bir birlerine fena saydırdılar: Tetikçi FETÖ'cü lafları havada uçuştu
Ateşkes kalıcı olmalı! Başkan Erdoğan Trump ile görüştü: 25 Haziran 2025 gazete manşetleri
Ateşkes kalıcı olmalı! Başkan Erdoğan Trump ile görüştü: 25 Haziran 2025 gazete manşetleri
Cübbeli Ahmet'ten olay Fatih Altay'lı paylaşımı: 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin'
Cübbeli Ahmet'ten olay Fatih Altay'lı paylaşımı: 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin'
Hadi Açıkla! Maliyeden Nerden Buldun Sorusu: 29 Mayıs 2025 gazete manşetleri
Hadi Açıkla! Maliyeden Nerden Buldun Sorusu: 29 Mayıs 2025 gazete manşetleri