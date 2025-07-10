Son dakika! Sürücüler aman dikkat: 9 ilde denetim başladı...

Son dakika! Sürücüler aman dikkat: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yarın itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla ortalama hız denetimi uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından bu geceden itibaren 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını bildirdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır"

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