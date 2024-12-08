Son Dakika! Suriye'de Beşar Esed rejimi sona erdi Muhalifler Şam'ı ele geçirdi! Beşar Esed Suriye'den kaçtı Son dakika haberleri... Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı Taarruzla bu gece yarısı başkent Şam'ı ele geçirerek, Beşar Esed rejimine son verip kontrolü sağladığı, Esat'ın ülkeyi terk ettiği ancak nerede olduğu henüz bilinmiyor.

Son dakika haberi: Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Suriye'de silahlı grupların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından rejim güçleri pek çok noktadan çekilmeye başladı. REJİM KARŞITI GRUPLAR ŞAM'A GİRİŞ YAPTI Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, Esed rejiminin kontrolü kaybettiği Şam'a girmeye başladı. Göstericiler akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde rejime karşı ayaklanırken rejim güçleri, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti. Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte kontrolü kaybetmişti. REJİMİN DÜŞTÜĞÜ SUBAYLARA İLETİLDİ Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti. ESED ÜLKEYİ TERK ETTİ Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktaya hareket ettiği öğrenildi. Esed'in nereye gittiği henüz bilinmiyor. SEDNAYA HAPİSHANESİ BASILDI, TUTSAKLAR KURTARILDI Suriye’de, rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi basılarak tutsaklar kurtarıldı Haberin Devamı SURİYE'DEKİ GELİŞMELER Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı. Kaynak:AA Etiketler : Beşar Esat

Muhalif Güçler

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