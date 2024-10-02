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Son dakika! Sinan Ateş davasında karar çıktı!

Son dakika haberi! Sinan Ateş davasında karar çıktı: Tetikçi Eray Özyağcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Son dakika! Sinan Ateş davasında karar çıktı!
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Son dakika haberi! Sinan Ateş davasında karar çıktı: Tetikçi Eray Özyağcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada beklenen karar açıklandı. 22 sanıklı davada Serdar Öktem hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22 sanıklı davada karar açıklandı.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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