Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları
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Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik üstüne üstlük orta doğuda savaş akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Peki bu gün akaryakıta zam var mı veya indirim olacak mı? İşte 2 ekim 2024 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de Mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları fiyatları ne kadar?