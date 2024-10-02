  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları

Yayınlanma:
Güncelleme:
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik üstüne üstlük orta doğuda savaş akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Peki bu gün akaryakıta zam var mı veya indirim olacak mı? İşte 2 ekim 2024 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de Mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları fiyatları ne kadar?
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları 1 16

Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Brent petrol 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 16:03'da 76,191 dolardır. benzine ve motorine zam geldi. Fiyatlar pompaya yansıdı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları 2 26

2 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

02 Ekim 2024 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları 3 36

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.86 TL
Motorin litre fiyatı: 42.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları 4 46

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.75 TL
Motorin litre fiyatı: 42.59 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları 5 56

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 43.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları 6 66

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.67 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL

HABERE YORUM KAT