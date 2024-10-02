Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2024 Çarşamba mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik üstüne üstlük orta doğuda savaş akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Peki bu gün akaryakıta zam var mı veya indirim olacak mı? İşte 2 ekim 2024 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de Mazot, benzin, LPG ve brent petrol fiyatları fiyatları ne kadar?

1 6 Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Brent petrol 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 16:03'da 76,191 dolardır. benzine ve motorine zam geldi. Fiyatlar pompaya yansıdı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatları... 2 6 2 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 02 Ekim 2024 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: 3 6 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 42.86 TL

Motorin litre fiyatı: 42.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL 4 6 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 42.59 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL 5 6 Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 43.22 TL

Motorin litre fiyatı: 43.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL 6 6 İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 43.67 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL



