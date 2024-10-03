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3'cü dünya savaşı mı başlıyor: İsrail Rusya'nın hava üssünü vurdu!

Son dakika! İsrail Suriye'deki en büyük Rus askeri tesis olan Hmeymim Hava Üssü'nün yakınındaki bir silah deposuna saldırı düzenledi.

3'cü dünya savaşı mı başlıyor: İsrail Rusya'nın hava üssünü vurdu!
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Saflar netleşmeye başlıyor! 3'cü dünya savaşı mı başlıyor? İsrail Rusya'nın hava üssünü vurdu!

İsrail Suriye'deki en büyük Rus askeri tesis olan Hmeymim Hava Üssü'nün yakınındaki bir silah deposuna saldırı düzenledi.

İsrail'e ait hava araçlarının, Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü'nün bulunduğu bölgeye sabahın erken saatlerinde birden fazla hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

3'cü dünya savaşı mı başlıyor: İsrail Rusya'nın hava üssünü vurdu!

İsrail Suriye'deki en büyük Rus askeri tesis olan Hmeymim Hava Üssü'nün yakınındaki silah deposuna saldırı düzenlemesi, Rusya'nın tepkisi ne olacak? Gelişmeler haber sitemizde...

Kaynak: TRhaber

3'cü dünya savaşı mı başlıyor: İsrail Rusya'nın hava üssünü vurdu!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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