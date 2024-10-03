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Serenay Sarıkaya'nın evini gören inanamıyor! O ayrıntı sadece ona özel

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Serenay Sarıkaya'nın evini gören inanamıyor! O ayrıntı sadece ona özel
Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, kendi evini açtı. Başarılı oyuncunun evinden görüntüler burada.
Serenay Sarıkaya'nın evini gören inanamıyor! O ayrıntı sadece ona özel 1 15

Türkiye'nin ünlü oyuncusu Serenay Sarıkaya, Dubai merkezli AD Middle East dergisine ev sahipliği yaptı.

Oyuncunun hem kendisi hem de evinin ne kadar basit olduğu merak ediliyordu.

Serenay Sarıkaya'nın evini gören inanamıyor! O ayrıntı sadece ona özel 2 25


Türkiye'nin ünlü oyuncularından Serenay Sarıkaya, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ilişkisi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelirken, bu kez lüks eviyle gündem oldu.

Serenay Sarıkaya'nın evini gören inanamıyor! O ayrıntı sadece ona özel 3 35

Sarıkaya, Leopar desenli koltuğunda poz verirken yatağının üzerindeki ayna dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'nın evini gören inanamıyor! O ayrıntı sadece ona özel 4 45

Güzel bir tasarıma sahip geniş ve büyük ev, çeşitli bitkilerle dolu.

Serenay Sarıkaya'nın evini gören inanamıyor! O ayrıntı sadece ona özel 5 55

İddialı renklerle sade tasarlanan evin gerçekçi görünümü, Sarıkaya hayranlarını büyüledi.

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