Serenay Sarıkaya'nın evini gören inanamıyor! O ayrıntı sadece ona özel

Türkiye'nin ünlü oyuncusu Serenay Sarıkaya, Dubai merkezli AD Middle East dergisine ev sahipliği yaptı.Oyuncunun hem kendisi hem de evinin ne kadar basit olduğu merak ediliyordu.
Türkiye'nin ünlü oyuncularından Serenay Sarıkaya, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ilişkisi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelirken, bu kez lüks eviyle gündem oldu.
Sarıkaya, Leopar desenli koltuğunda poz verirken yatağının üzerindeki ayna dikkat çekti.
Güzel bir tasarıma sahip geniş ve büyük ev, çeşitli bitkilerle dolu.
İddialı renklerle sade tasarlanan evin gerçekçi görünümü, Sarıkaya hayranlarını büyüledi.