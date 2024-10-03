Serenay Sarıkaya'nın evini gören inanamıyor! O ayrıntı sadece ona özel

Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, kendi evini açtı. Başarılı oyuncunun evinden görüntüler burada.

1 5 Türkiye'nin ünlü oyuncusu Serenay Sarıkaya, Dubai merkezli AD Middle East dergisine ev sahipliği yaptı.



Oyuncunun hem kendisi hem de evinin ne kadar basit olduğu merak ediliyordu. 2 5

Türkiye'nin ünlü oyuncularından Serenay Sarıkaya, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ilişkisi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelirken, bu kez lüks eviyle gündem oldu. 3 5 Sarıkaya, Leopar desenli koltuğunda poz verirken yatağının üzerindeki ayna dikkat çekti. 4 5 Güzel bir tasarıma sahip geniş ve büyük ev, çeşitli bitkilerle dolu. 5 5 İddialı renklerle sade tasarlanan evin gerçekçi görünümü, Sarıkaya hayranlarını büyüledi.



