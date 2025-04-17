Son dakika: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı!

Son dakika... "CHP'ye yarın kayyum atanacak" iddiası nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyadan piyasa manipülasyonu ve provokatörlük yapan Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye perşembe günü geçici kayyum atanacağını iddia ederek, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımının ardından Adalet Bakanı yılmaz Tunç iddiayı hızla yalanlamış, Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı da verildiği ortaya çıktı. Kütahyalı'nın ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi.

Rasim Ozan Kütahyalı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

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