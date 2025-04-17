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Son dakika: Merkez Bankasından şaşırtan faiz kararı!

Son dakika! Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu, faizin sabit kalacağını öngörüyordu. İşte, Merkez Bankasından şaşırtan o faiz kararı...

Son dakika: Merkez Bankasından şaşırtan faiz kararı!
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Son dakika: Merkez Bankasından şaşırtan faiz kararı!

Son dakika! Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu, faizin sabit kalacağını öngörüyordu. İşte, Merkez Bankasından şaşırtan o faiz kararı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzden 42,5'tan yüzde 46'ya yükseltti. Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu, faizin sabit kalacağını öngörüyordu.

Son dakika: Merkez Bankasından şaşırtan faiz kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı.

Merkez Bankası, Mart ayı PPK toplantısında politika faizini 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürmüştü.

Merkez Bankası, Nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzden 42,5'tan yüzde 46'ya yükseltti. Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu, faizin sabit kalacağını öngörüyordu.

Öte yandan Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını da yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e çıkardı.

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