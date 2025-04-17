Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar...

Tarkan annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenaze aracına binince kendini tutamadı. Mezarlığa kadar yaşadığı o duygusal anlar kameralara böyle yansıdı...

1 10 Tarkan annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenaze aracına binince kendini tutamadı. Mezarlığa kadar yaşadığı o duygusal anlar kameralara böyle yansıdı... 2 10 Tarkan mezarlığa ağlayarak götürdü. Annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenaze aracına binince kendini tutamadı... 3 10 Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti. Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. 4 10 Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı. Törene sanat camiasından çok sayıda çelenk gönderildi. 5 10 Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi. 6 10 Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi. Tarkan camiiye annesinin naaşını taşıyan cenaze aracıyla geldi. 7 10 Cenaze töreninin gerçekleşeceği Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. 8 10 Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı. 9 10 Cenaze töreni boyunca metanetini koruyan Tarkan, cenaze aracına bindiği anda gözyaşlarına boğuldu. 10 10 Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.



