  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar...

Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar...

Yayınlanma:
Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar...
Tarkan annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenaze aracına binince kendini tutamadı. Mezarlığa kadar yaşadığı o duygusal anlar kameralara böyle yansıdı...
Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar... 1 110

Tarkan annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenaze aracına binince kendini tutamadı. Mezarlığa kadar yaşadığı o duygusal anlar kameralara böyle yansıdı...

Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar... 2 210

Tarkan mezarlığa ağlayarak götürdü. Annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenaze aracına binince kendini tutamadı...

Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar... 3 310

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti. Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar... 4 410

Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı. Törene sanat camiasından çok sayıda çelenk gönderildi.

Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar... 5 510

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar... 6 610

Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi. Tarkan camiiye annesinin naaşını taşıyan cenaze aracıyla geldi.

Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar... 7 710

Cenaze töreninin gerçekleşeceği Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı.

Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar... 8 810

Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı.

Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar... 9 910

Cenaze töreni boyunca metanetini koruyan Tarkan, cenaze aracına bindiği anda gözyaşlarına boğuldu.

Tarkan gözyaşlarını tutamadı: Annesinin cenazesini taşıyan o araçta duygusal anlar... 10 1010

Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HABERE YORUM KAT