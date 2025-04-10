Son dakika! Önemli görüşmeye dakikalar kala DEM Parti'den açıklama!

Son dakika! DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'deki görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'deki görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul edecek. Görüşmenin 13:00'de olacağı beklenirken, DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan katılacak.

Gözler Beştepe'deki görüşmedeyken, DEM Parti heyeti Meclis'ten Beştepe'ye doğru yola çıktı. Heyet, Erdoğan'ın kabulü öncesi kameralara açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME OLACAK"

Heyetin açıklamaları şu şekilde;

Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada, "Pervin Başkanımızla bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, bundan sonrası için hem görüş ve önerilerini alacağız hem kendi görüş ve önerilerimizi paylaşacağız. Bundan sonra süreç çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir. Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik, gayet korunaklı davrandık herkes de öyle davrandı herkese minnetarız." dedi.

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Heyetteki bir diğer isim Pervin Buldan ise; "Ben önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim, şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik bugün Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşme yapacağız ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle ilk defa görüş alışverişinde bulunacak, biz de kendisini bilgilendireceğiz. Belki sonrasında yazılı bir açıklama yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

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