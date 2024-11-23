SON DAKİKA! Okullar tatil mi olacak, 25 Kasım Pazartesi hangi şehirlerde okullar tatil oldu?

İstanbul'da sıcaklıklar on ila on beş derece arasında değişecek. Megakentte sıcaklıklar sıfıra düşecek. Cumartesi akşam saatlerinden sonra İstanbul Valiliği kar yağışına karşı uyardı. Özellikle yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplanacak. Nüfusu 16 milyonu aşan mega kent İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı tartışılıyor. Pazartesi okullar tatil olur mu? 25 Kasım Pazartesi okullar İstanbul'da tatil mi?

Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar uyarısı verdi. Hava sıcaklıklarının cumartesi batı bölgelerinden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece düşerek mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI!

Cumartesi akşam saatlerinden sonra İstanbul Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul Valisi Davut Gül, soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek, görenlerin 112'ye bildirmesi gerektiğini söyledi.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

25 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.