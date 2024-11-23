Madenciler isyan etti! 72 saat oldu kimse bizi duymuyor mu?

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Maden Ocağı'nda varlık satışına karşı başlatılan madenci eylemi 72 saatini geride bıraktı. 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi, direnişlerine devam ediyor.



Gece saatlerinde hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü bölgede, işçiler direnmeye devam ediyor. İşçiler, eylem sırasında ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Bazı işçiler çadırlarda dinlenerek yeni güne hazırlandılar. Madencilerin yanı sıra aileleri de eyleme katıldı. Çocuklar, gece saatlerine kadar babaları, abileri ve yakınlarıyla birlikte maden sahasında direniş alanında kaldı.

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"SESİMİZİ DUYAN YOK MU?"

Sabah saat 08.00'de, eylemin yetmiş iki saati geride kaldı ve madenciler yağmurun altında dördüncü günlerini başlattılar. İşçilerin seslerini duyurmak için kullandıkları "Sesimizi duyan yok mu?" sloganı, yalnızca kendi mücadelelerini değil, aynı zamanda tüm Türkiye halkına güçlü bir çağrıdır. 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sağ kurtulan madencilere de dayanışma mesajları gönderildi. Maden işçilerinin haklarının korunması için maden işçilerine destek veren depremzedeler var. Depremzedelerin dayanışma mesajları, madencilerin moralini yükseltti ve mücadelelerine olan inançlarını güçlendirdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi de maden sahasında direnişte olan işçilere yardım etti. İşçilerin sağlık koşullarını iyileştirmek için belediye çadır ve sıcak yemek sağladı. Bu yardımlar, işçilerin daha sağlıklı ve birlikte çalışması için belediye tarafından sağlandı.