500 liralık banknot için flaş iddia! O tarihte çıkabilir

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşçu, 500 TL'lik banknotlarla ilgili bir açıklama yaptı. 500 liralık banknot çıkacak mı sorusuna Prof. Dr. Şenol Babuşçu sosyal medya hesabı aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi ve Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 500 TL'lik banknotların piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı. Babuşçu, TCMB'nin hazırlıklarını tamamladığını ve 500 TL'lik banknotun 2025'in ilk aylarında piyasaya sürüleceğini söyledi. Bu açıklama, yüksek enflasyonun etkileri ve para biriminin değer kaybı gibi ekonomik koşulların ışığındaydı.

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Görünüşe göre Merkez Bankası, artan nakit ihtiyacını karşılamak için bu adımı atıyor. Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Şenol Babuşçu şunları söyledi:



2024, 200 TL banknotunun en parlak yılıydı. 2025 yılına kadar daha büyük banknotlar çıkacak. Merkez Bankası, önlemleri tamamladı. 2025'in ilk aylarında 500 TL'lik bir banknot çıkarıyor."