Su kullanırken dikkat edin! Su faturasına zam geliyor

1 Ocak 2025'ten itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İZSU, suyun metreküp fiyatına yüzde 26 zam yaptı. Atık su fiyatları da arttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark Fuar Alanı Meclis Salonu'nda İZSU'nun 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul toplantısının ikinci birleşimini yönetti.

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Oy çokluğuyla, 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programı, suyun metreküp fiyatına ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılması ve İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma çalışmalarına 420 milyon liralık bir bütçe ayrılması için kabul edildi.

Konut aboneleri, 0-4 metreküp suya 32,31 lira, 5-10 metreküp suya 62,45 lira, 11-20 metreküp suya 79,86 lira ve 21 metreküp ve üzeri suya 149,54 lira ödeyecekler. atık su bedeli.



İş yeri aboneleri ise 64,61 liraya 0-4 metreküp, 124,90 liraya 5-10 metreküp, 159,74 liraya 11–20 metreküp ve 299,08 liraya 21 metreküp su kullanacak.