Son dakika! MSB'den Suriye'nin Kuzeyine operasyon: 17 Terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MSB duyurdu: Suriye'nin Kuzeyinde yapılan başarılı operasyon sonucunda 17 Terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin Kuzeyinde başlatılan başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. MSB'nin duyurduğu habere göre: Suriye'nin Kuzeyinde yapılan başarılı operasyon sonucunda 17 Terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlenen17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB, ''Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.''

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