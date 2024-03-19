Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. 21 Mart çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece hem motorin hem de benzinde zam bekleniyor.rent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM İKİNCİ ZAM

Brent petrol fiyatları 86 doları aşarken, benzin ve motorine zam geliyor.

21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 41.99 TL

Motorin litre fiyatı: 41.83 TL

LPG litre fiyatı: 21.43 TL

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 42.08 TL

Motorin litre fiyatı: 41.90 TL

LPG litre fiyatı: 21.95 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.83 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL

Motorin litre fiyatı: 42.91 TL

LPG litre fiyatı: 21.51 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

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Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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