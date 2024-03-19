Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!

Brent petrol fiyatlarında hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. 21 Mart çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece hem motorin hem de benzinde zam yapılması bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. 21 Mart çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece hem motorin hem de benzinde zam bekleniyor.rent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!

BENZİN VE MOTORİNE ZAM İKİNCİ ZAM

Brent petrol fiyatları 86 doları aşarken, benzin ve motorine zam geliyor.

21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 41.99 TL

Motorin litre fiyatı: 41.83 TL

LPG litre fiyatı: 21.43 TL

İstanbul Avrupa yakası
Benzin fiyatı: 42.08 TL

Motorin litre fiyatı: 41.90 TL

LPG litre fiyatı: 21.95 TL

Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.83 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.04 TL

Motorin litre fiyatı: 42.91 TL

LPG litre fiyatı: 21.51 TL

Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!

TZOB Başkanı Bayraktar'dan önemli açıklama! Gıda ürünlerinde artan taklit ekonomiye derbe vuruyor!TZOB Başkanı Bayraktar'dan önemli açıklama! Gıda ürünlerinde artan taklit ekonomiye derbe vuruyor!

Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecekEmekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek

Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor mu? Hangi illerde yağmur var? Salı günü hava nasıl?Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor mu? Hangi illerde yağmur var? Salı günü hava nasıl?

Emeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacakEmeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacak

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TZOB Başkanı Bayraktar'dan önemli açıklama! Gıda ürünlerinde artan taklit ekonomiye derbe vuruyor!
TZOB Başkanı Bayraktar'dan önemli açıklama! Gıda ürünlerinde artan taklit ekonomiye derbe vuruyor!
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Emeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacak
Emeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacak
Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar! Vatandaşa ‘dolar’ uyarısı yaptı!
Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar! Vatandaşa ‘dolar’ uyarısı yaptı!
Son Haberler
Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!
Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!
Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!
Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnit ele geçirildi!
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnit ele geçirildi!
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Bu destek kadınlara özel! 200 bin TL verilecek
Bu destek kadınlara özel! 200 bin TL verilecek
Çok Okunanlar
19 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
19 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor mu? Hangi illerde yağmur var? Salı günü hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor mu? Hangi illerde yağmur var? Salı günü hava nasıl?
Vatandaşa altın yetişmiyor: Darphane mesaisini artırdı…
Vatandaşa altın yetişmiyor: Darphane mesaisini artırdı…
Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir’den seçim sonrası bomba tahmin!
Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir’den seçim sonrası bomba tahmin!
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek