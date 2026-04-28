Altın fiyatlarında hareketlilik: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Anlık altın fiyatları İran-ABD arasındaki savaşın kısa sürede bitmeyeceği kaygıları ve doların güçlenmesi ile geriledi. Yatırımcının gözü ise bu hafta ABD Merkez Bankası Fed, İngiltere Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankasının faiz kararlarında olacak. Fed'in faizi sabit tutması beklenirken yayınlayacakları mesajlar yıl içindeki faiz politikası hakkında ip uçları verecek. Bugün ise altın fiyatları canlı takip grafiği merak ediliyor. 28 Nisan 2026 Salı Ons altın bu sabah 4.669,88 dolardan başladı. Gram altın ise 6.758,80 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün 1 gram altın fiyatı, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? Altın fiyatı yükselecek mi? İşte güncel altın fiyatları canlı takip ekranı