Altın fiyatlarında hareketlilik: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
28 Nisan 2026 10:25
Altın fiyatları, ABD-İran hattından gelen son dakika haberinin etkisiyle sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 28 Nisan 2026 Salı, güncel altın fiyatları...
Anlık altın fiyatları İran-ABD arasındaki savaşın kısa sürede bitmeyeceği kaygıları ve doların güçlenmesi ile geriledi. Yatırımcının gözü ise bu hafta ABD Merkez Bankası Fed, İngiltere Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankasının faiz kararlarında olacak. Fed'in faizi sabit tutması beklenirken yayınlayacakları mesajlar yıl içindeki faiz politikası hakkında ip uçları verecek. Bugün ise altın fiyatları canlı takip grafiği merak ediliyor. 28 Nisan 2026 Salı Ons altın bu sabah 4.669,88 dolardan başladı. Gram altın ise 6.758,80 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün 1 gram altın fiyatı, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? Altın fiyatı yükselecek mi? İşte güncel altın fiyatları canlı takip ekranı
Altın fiyatları, ABD-İran hattından gelen son dakika haberinin etkisiyle sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Ons altın kritik seviyeleri test ederken, yatırımcılar Fed faiz kararı öncesi piyasaların yönünü belirleyecek gelişmelere odaklandı. Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftaya dalgalı bir seyirle başladıktan sonra yeniden yükselişe geçti. Spot altın, ABD ile İran arasında barış görüşmelerine yönelik yeni bir adım atılabileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle toparlandı. Peki, altın fiyatları son dakika nedir, yükseldi mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 28 Nisan 2026 altın fiyatları anlık grafiği ve canlı tablo verileri...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın teklifinden memnun olmadığına yönelik açıklamaları, İran-ABD arasındaki olası barış umutlarını zayıflatarak altını geriletti. Dolar endeksinin güçlenmesi de altını zayıflatan bir diğer etmen oldu.
İran-ABD savaşının başından bu yana kapalı tutulan Hürmüz Boğazı nedeniyle dünya petrol ticareti sekteye uğrarken petrol fiyatları da 106 doların üzerine çıktı. Artan enerji ve nakliye fiyatları ise yüksek enflasyon tehlikesine neden oldu.
Enflasyonist baskı ise ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirme olasılığını azaltıyor. Yüksek faiz ortamı faiz getirisi olmayan altının fiyatlarının düşmesini sağlıyor.
ALTIN FİYATLARI 28 NİSAN 2026 SALI GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:6.759,83 TL
Gram altın satış fiyatı:6.760,64 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:10.963,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:11.088,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.667,47 USD
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.668,07 USD
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:43.678,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:44.218,00 TL
ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ata altın alış fiyatı:44.594,77 TL
Ata altın satış fiyatı:45.726,71 TL