Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları tablosu, 27 Nisan 2026 Pazartesi yeni haftanın ilk işlem gününde mercek altına alındı. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları tablosu, 27 Nisan 2026 Pazartesi yeni haftanın ilk işlem gününde mercek altına alındı. 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını alış satış fiyatları, küresel gelişmelerin ve merkez bankası kararlarının da etkisiyle anlık olarak ekonomi grafiklerine yansıyor. Ortadoğu'da devam eden gerilim, altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Diğer taraftan da merkez bankalarının para politikası kararları yakından takip ediliyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarını destekliyor. Bu gelişmelerle geçtiğimiz hafta ons altın yüzde 2,6 geriledi. Altın fiyatları yeni haftaya ise yükselişle başladı. ONS altın günü 4.724 dolar seviyelerinden, gram altın ise 6.845 lirada açılışını yaptı. Çeyrek altın ise 11.258 TL'de işlem görmeye başladı. Kapalıçarşı'da işlem gören gram altın ise yeni işlem gününe 6.844 TL seviyelerinden başladı. Peki altın fiyat son durum nedir, yükseldi mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 27 Nisan 2026 Pazartesi altın fiyatları detaylı anlık grafiği ve tablo verileri...

Altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı, Kapalıçarşı ve serbest piyasa canlı ve anlık satış ve alış fiyatı ile yakından takip ediliyor. ONS altın geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmıştı. Jeopolitik belirsizliklerin de etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftaya dalgalı bir seyirle başladıktan sonra yeniden yükselişe geçti. Spot altın, ABD ile İran arasında barış görüşmelerine yönelik yeni bir adım atılabileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle toparlandı. Peki 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.711,85 USD

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.712,38 USD

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.826,17 TL

Gram altın satış fiyatı:6.826,99 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:11.105,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:11.233,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:44.245,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:44.712,00 TL

KAPALI ÇARŞI GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Kapalı Çarşı gram altın alış fiyatı:6.826,08 TL

Kapalı Çarşı gram altın satış fiyatı:6.826,93 TL

