Son dakika: KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
2024-KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar, binalara 10.00'dan sonra alınmayacak.
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KAYNAK: AA