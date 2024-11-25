SON DAKİKA! Kargo uçağı evlerin üstüne düştü

Litvanya'da Swiftair için uçan DHL paket kargo şirketi adına uçan Boeing 737-400F tipi uçak yaklaşma sırasında düştü. Binalara çarpan bir uçak bir kişinin ölümüne neden oldu ve iki kişi de yaralandı.

Yerel saatle 06.30'da meydana gelen olayda kargo taşıyan uçak Leipzig'den iniş için alçalmaya başladı. Vilnus Havalimanı'na yaklaşan son uçak, bilinmeyen bir nedenle evlerin üzerine düştü. Havalimanı pistine yaklaşık 1,3 kilometre mesafede düştü.

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Binada yangın çıktı. Uçakta bulunan dört kişi itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Bununla birlikte, durumu ağır olan bir kişinin hayatını kaybettiği ilerleyen saatlerde duyuruldu.

Diğer üç yaralı ise hala tedavi görüyor. Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi sözcüsü, evde bulunanların hepsinin hayatta olduğunu bildirdi.